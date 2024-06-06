Греф объявил о наступлении времени работников, а не работодателей

Он пояснил, что в настоящее время на каждого квалифицированного работника приходится минимум девять вакансий. В результате компании вынуждены соревноваться за привлечение сотрудников, что разогревает уровень зарплат.

«Я такой безработицы - чуть больше 2% - не помню. Мы это на себе, конечно же, ощущаем... сегодня работодатели бегают за работником», - заключил Греф.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в ситуации санкционного давления России удалось преодолеть рост безработицы, пишет журнал «Профиль».

