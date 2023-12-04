«Авито Работа»: Каждый пятый россиянин будет работать в новогодние праздники

Каждый пятый опрошенный россиянин заявил, что точно будет работать в новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Авито Работа».

Отмечается, что еще 28% опрошенных сообщили, что еще не уверены до конца, будут ли работать во время каникул, однако такая вероятность есть. Пятая часть респондентов (20%) заявили, что, вероятнее всего, не будут работать в новогодние каникулы. При этом 21% опрошенных с уверенностью заявили, что точно не будут работать.