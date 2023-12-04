«Авито Работа»: Каждый пятый россиянин будет работать в новогодние праздники

Каждый пятый опрошенный россиянин заявил, что точно будет работать в новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Авито Работа».

Отмечается, что еще 28% опрошенных сообщили, что еще не уверены до конца, будут ли работать во время каникул, однако такая вероятность есть. Пятая часть респондентов (20%) заявили, что, вероятнее всего, не будут работать в новогодние каникулы. При этом 21% опрошенных с уверенностью заявили, что точно не будут работать.

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Аналитики «Авито Работы» отметили, что годом ранее во время Нового года и праздников работать собирались лишь 29% опрошенных. Больше всего трудящихся на каникулах оказалось среди опрошенных жителей Перми (54%), Волгограда (52%), Самары (50%) и Нижнего Новгорода (50%). А среди тех, кто точно будет отдыхать в праздники, лидирую жители Уфы (30%) и Москвы (28%).

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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