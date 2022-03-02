«Авилон»: В России могут подорожать новые авто

В марте новые автомобили могут подорожать в России более чем на 20%. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на замгендиректора по продажам новых машин дилера «Авилон» Алексея Старикова.

По его словам, стоимость современных авто может быть пересмотрена из-за увеличения курса валют. Он отметил, что после того, как они будут зафиксированы, розничные цены будут пересчитаны.