«Авилон»: В России могут подорожать новые авто

В марте новые автомобили могут подорожать в России более чем на 20%. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на замгендиректора по продажам новых машин дилера «Авилон» Алексея Старикова.

По его словам, стоимость современных авто может быть пересмотрена из-за увеличения курса валют. Он отметил, что после того, как они будут зафиксированы, розничные цены будут пересчитаны.

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При этом Стариков подчеркнул, что пока официальной информации об изменениях в прайс-листах не было.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что пока неизвестно насколько сократятся поставки зарубежных автомобилей в Россию из-за санкций и ситуации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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