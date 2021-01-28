Авиасообщение России с Грецией и Сингапуром возобновляется с 8 февраля

Россия возобновляет международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля 2021 года. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу коронавируса.

Отмечается, что рейсы в Грецию будут выполняться два раза в неделю и три раза в неделю в Сингапур.

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Международные рейсы из России возобновляются из аэропортов восьми регионов. При этом число регулярных рейсов в Египет увеличится до одного раза в неделю, говорится в сообщении.



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