Авиарейсы из России в Индию могут возобновиться 30 января

Авиарейсы из Москвы в Нью-Дели могут возобновиться с 30 января, они будут выполнятся дважды в неделю. Об этом заявил руководитель представительства «Аэрофлота» в Индии Андрей Алимов.

По его словам, предполагается, что в таком режиме самолеты будут летать до 27 марта. Затем график может быть пересмотрен, передает ТАСС.