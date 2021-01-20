Авиарейсы из России в Индию могут возобновиться 30 января
Авиарейсы из Москвы в Нью-Дели могут возобновиться с 30 января, они будут выполнятся дважды в неделю. Об этом заявил руководитель представительства «Аэрофлота» в Индии Андрей Алимов.
По его словам, предполагается, что в таком режиме самолеты будут летать до 27 марта. Затем график может быть пересмотрен, передает ТАСС.
Алимов уточнил, что пока еще ожидается официальное распоряжение о возобновлении полетов с конца января.
Сейчас иностранцам разрешено прибывать в Индию с деловыми целями, в том числе для участия в конференциях, научных исследованиях. Имеют право въезда также дипломаты и члены официальных делегаций.
Накануне сообщалось, что с 28 января Россия возобновляет в Финляндию, сообщает телеканал «360».
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