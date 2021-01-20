Авиарейсы из России в Индию могут возобновиться 30 января

Авиарейсы из Москвы в Нью-Дели могут возобновиться с 30 января, они будут выполнятся дважды в неделю. Об этом заявил руководитель представительства «Аэрофлота» в Индии Андрей Алимов.

По его словам, предполагается, что в таком режиме самолеты будут летать до 27 марта. Затем график может быть пересмотрен, передает ТАСС.

Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами

Алимов уточнил, что пока еще ожидается официальное распоряжение о возобновлении полетов с конца января.

Сейчас иностранцам разрешено прибывать в Индию с деловыми целями, в том числе для участия в конференциях, научных исследованиях. Имеют право въезда также дипломаты и члены официальных делегаций.

Накануне сообщалось, что с 28 января Россия возобновляет в Финляндию, сообщает телеканал «360».


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвиаперелетыИндия
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