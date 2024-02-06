Авиасообщение между Волгоградом и Сочи восстановят с 1 июня
Полетную программу между Волгоградом и Сочи возобновят с 1 июня. Об этом заявила пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова в беседе с ТАСС.
«Авиакомпания "Победа" с начала лета (с 1 июня) запускает рейсы в Сочи из Волгограда», — указала собеседница агентства.
Билеты на рейсы уже доступны на сайте авиакомпании. Голодова уточнила, что полеты между Волгоградом и Сочи не осуществлялись с осени 2022 года.
Между тем авиакомпания «Икар» совместно с Nordwind Airlines анонсировала запуск в мае регулярных перелетов по маршруту Курган - Минеральные Воды, пишет Ura.ru.
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