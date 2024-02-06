Авиасообщение между Волгоградом и Сочи восстановят с 1 июня

«Авиакомпания "Победа" с начала лета (с 1 июня) запускает рейсы в Сочи из Волгограда», — указала собеседница агентства.

Билеты на рейсы уже доступны на сайте авиакомпании. Голодова уточнила, что полеты между Волгоградом и Сочи не осуществлялись с осени 2022 года.

Между тем авиакомпания «Икар» совместно с Nordwind Airlines анонсировала запуск в мае регулярных перелетов по маршруту Курган - Минеральные Воды, пишет Ura.ru.

