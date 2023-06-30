Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год
Авиасалон МАКС, запланированный на конец июля, перенесли на следующий год. Об этом организаторы мероприятия сообщили в своем Telegram-канале.
Точные даты мероприятия объявят позже. При этом организаторы продолжают работу с участниками, в том числе с зарубежными компаниями, которые представляют дружественные страны.
Еще в мае РИА Новости уже сообщали, что авиасалон МАКС может быть перенесен на более поздний срок. Однако 23 июня Минпромторг опроверг сообщения о переносе МАКС.
Директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов в кулуарах Международного военно-морского салона еще до официальной информации допускал перенос мероприятия.
«Вероятнее всего, в этом году МАКС не состоится, но при этом все договора сохраняют силу, все участники сохраняются и то же мероприятие пройдет год спустя», — цитирует его ТАСС.
Ранее были изменены даты проведения форума «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге, мероприятие состоится 27-28 июля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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