Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год

Авиасалон МАКС, запланированный на конец июля, перенесли на следующий год. Об этом организаторы мероприятия сообщили в своем Telegram-канале.

Точные даты мероприятия объявят позже. При этом организаторы продолжают работу с участниками, в том числе с зарубежными компаниями, которые представляют дружественные страны.

Еще в мае РИА Новости уже сообщали, что авиасалон МАКС может быть перенесен на более поздний срок. Однако 23 июня Минпромторг опроверг сообщения о переносе МАКС.