Авиасалон МАКС захотели перенести на 2024 год

Кладов сослался на письмо вице-премьера РФ - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в котором он дает согласие на перенос авиасалона.

«Поэтому, вероятнее всего, в этом году МАКС не состоится, но при этом все договора сохраняют силу, все участники сохраняются и то же мероприятие пройдет год спустя», — цитирует директора по международному сотрудничеству ТАСС.

Ранее были изменены даты проведения форума «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге, мероприятие состоится 27-28 июля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

