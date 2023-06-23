Авиасалон МАКС захотели перенести на 2024 год

Международный авиасалон МАКС, вероятно, перенесут на 2024 год. Об этом заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов в кулуарах Международного военно-морского салона.

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Кладов сослался на письмо вице-премьера РФ - министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в котором он дает согласие на перенос авиасалона.

«Поэтому, вероятнее всего, в этом году МАКС не состоится, но при этом все договора сохраняют силу, все участники сохраняются и то же мероприятие пройдет год спустя», — цитирует директора по международному сотрудничеству ТАСС.

Ранее были изменены даты проведения форума «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге, мероприятие состоится 27-28 июля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Денис МантуровМАКС

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