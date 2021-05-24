Авиалайнер вернулся в Екатеринбург после столкновения с птицей
24 мая 202101:30
Самолет, выполнявший рейс DP-582 Екатеринбург - Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птицы в лайнер, сообщает РИА Новости.
Спустя 10 минут после взлета в воздушное судно попала птица. Командир борта решил возвратиться в Екатеринбург.
С пассажирами работают представители перевозчика.
Днем ранее самолет авиакомпании S7 совершил незапланированную посадку в Казани. Пилоты посадили лайнер из-за плохого самочувствия пассажира.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru