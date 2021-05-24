Авиалайнер вернулся в Екатеринбург после столкновения с птицей

Самолет, выполнявший рейс DP-582 Екатеринбург - Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птицы в лайнер, сообщает РИА Новости.

Летевший в Москву самолет совершил незапланированную посадку в Казани

Спустя 10 минут после взлета в воздушное судно попала птица. Командир борта решил возвратиться в Екатеринбург.

С пассажирами работают представители перевозчика.

Днем ранее самолет авиакомпании S7 совершил незапланированную посадку в Казани. Пилоты посадили лайнер из-за плохого самочувствия пассажира.

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ФОТО: flickr.com // Ioanna Finve
ТЕГИ:СамолётЕкатеринбург
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