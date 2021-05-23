Летевший в Москву самолет совершил незапланированную посадку в Казани

«В 7.56 23 мая поступило сообщение, что в связи с ухудшением состояния здоровья пассажира самолет Airbus-320 авиакомпании S7, выполнявший полет по маршруту Улан-Удэ - Москва (Домодедово), рейс СБИ 3032 произведет незапланированную посадку в международном аэропорту "Казань". В 08.09 самолет произвел посадку», - цитирует сообщение РИА Новости.

Известно, что пассажира приняли медики скорой помощи. Пассажира госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу Татарстана.

Уточняется, что самолет в 09:39 вылетел из международного аэропорта «Казань» в аэропорт «Домодедово». На борту находились 152 пассажира, в том числе двое детей и шесть членов экипажа.

