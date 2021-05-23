Летевший в Москву самолет совершил незапланированную посадку в Казани
Незапланированную посадку в Казани совершил самолет авиакомпании S7, совершавший рейс из Улан-Удэ в Москву. Пилоты посадили лайнер из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
«В 7.56 23 мая поступило сообщение, что в связи с ухудшением состояния здоровья пассажира самолет Airbus-320 авиакомпании S7, выполнявший полет по маршруту Улан-Удэ - Москва (Домодедово), рейс СБИ 3032 произведет незапланированную посадку в международном аэропорту "Казань". В 08.09 самолет произвел посадку», - цитирует сообщение РИА Новости.
Известно, что пассажира приняли медики скорой помощи. Пассажира госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу Татарстана.
Уточняется, что самолет в 09:39 вылетел из международного аэропорта «Казань» в аэропорт «Домодедово». На борту находились 152 пассажира, в том числе двое детей и шесть членов экипажа.
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