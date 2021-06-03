Авиакомпаниям пригрозили наказанием за продажу грузопассажирских рейсов в турпакетах

Росавиация пригрозила авиакомпаниям ограничительными мерами при выявлении фактов продажи грузопассажирских рейсов в рамках турпакетов. Об этом сообщили в ведомстве.

На данный момент грузопассажирские рейсы из России разрешены в ряд стран только для перевозки граждан в особых случаях: при возвращении граждан на Родину, для воссоединения с семьей, при лечении, по рабочим вопросам.

В Росавиации отметили, что некоторые туроператоры продают путевки, в которые включчают грузопассажирские рейсы.