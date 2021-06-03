Авиакомпаниям пригрозили наказанием за продажу грузопассажирских рейсов в турпакетах
Росавиация пригрозила авиакомпаниям ограничительными мерами при выявлении фактов продажи грузопассажирских рейсов в рамках турпакетов. Об этом сообщили в ведомстве.
На данный момент грузопассажирские рейсы из России разрешены в ряд стран только для перевозки граждан в особых случаях: при возвращении граждан на Родину, для воссоединения с семьей, при лечении, по рабочим вопросам.
В Росавиации отметили, что некоторые туроператоры продают путевки, в которые включчают грузопассажирские рейсы.
Ведомство проинформировало Ростуризм о необходимости принятия мер в отношении таких туроператоров.
Ранее депутат от партии «Единая Россия Максим Сураев внес в Госдуму законопроект о введении понятия национального перевозчика в закон «О государственном регулировании развития авиации». Таким статусом предлагается наделить компанию «Аэрофлот».
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