Авиакомпания вернула деньги за отмененный рейс

Деньги, уплаченные за несостоявшийся авиаперелет, вернула на счет клиента компания «Nordwind Airlines». Как мы сообщали ранее, Оксана Шульгач длительное время пыталась добиться от авиакомпании возврата денег за отмененный в октябре прошлого года рейс. Ни официальная претензия, ни обращения в службу поддержки, ни многочисленные запросы не дали никакого результата.

После того, как «Кривая линия НСН» обратилась за разъяснениями к руководству «Nordwind Airlines», Оксана Шульгач уже на следующий день получила от авиакомпании уведомление: «вынужденный возврат стоимости приобретенных билетов оформлен и осуществлен на указанные в заявлении реквизиты. Срок зачисления денежных средств до 30 дней».

Только вот дата перевода не была указана. Поэтому Оксана, памятуя свое общение с компанией, засомневалась в успешном завершении эпопеи.

Как выяснилось, сомнения были напрасными. Скриншот с информацией о возврате стоимости билетов Оксана Шульгач сопроводила эмоциональным сообщением.

«Невероятно!!!!!!! Деньги зачислены!!!! Вы волшебники!!! Я не верила в силу общественного мнения!!! Я в шоке, мало сказать!!! СПАСИБО!!!» - написала она.