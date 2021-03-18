Первым делом - самолеты. «Кривая линия» помогает вернуть деньги за отмененный рейс
Авиаперевозчик «Nordwind Airlines» после содействия «Кривой линии» пообещал вернуть клиентке деньги за отмененный рейс.
История, которой поделилась с «Кривой линией НСН» Оксана Шульгач, началась еще в октябре прошлого года с покупки билетов авиакомпании.
Несколько раз рейсы переносились, а в середине декабря пришло официальное уведомление об окончательной отмене рейса. При этом в «Nordwind Airlines» предложили ей написать претензию на возврат денежных средств.
После того как заявление было оформлено, Оксану известили, что срок рассмотрения заявки составляет 30 дней. Но в назначенный срок деньги не вернулись. Ни обращения в службу поддержки, ни многочисленные запросы не дали никакого результата. Авиакомпания сначала отделывалась отписками, а потом и вовсе перестала общаться с клиентом.
Однако после того как «Кривая линия» обратилась к авиаперевозчику за разъяснениями, Оксане Шульгач неожиданно пришло сообщение от отдела претензионной работы «Северного ветра». Авиакомпания уведомила, что «вынужденный возврат стоимости приобретенных билетов оформлен и осуществлен на указанные в заявлении реквизиты». О том, когда это было сделано – ни слова, но есть приписка: «срок зачисления денежных средств до 30 дней».
В разговоре с корреспондентом НСН Оксана выразила надежду, что это не очередная отписка.
«Кривая линия» следит за ситуацией и обязательно вернется к этой теме.
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