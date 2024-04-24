Авиакомпания Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из РФ

До этого туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт Turkish Airlines. По его словам, было отказано ещё нескольким пассажирам с российскими паспортами под предлогом того, что у граждан якобы "маленькая история путешествия". Эксперты отрасли отмечают, что подобные случаи встречаются все чаще. В АТОР уже рекомендовали использовать другие маршруты, избегая пересадок в Стамбуле.

Турецкая авиакомпания Turkish Аirlines все чаще не пускает россиян на борт в Мексику из-за давления США, предположил вице-президент АТОР Артур Мурадян. По его словам, даже МИД РФ не может повлиять на эту ситуацию, передает «Радиоточка НСН». Уточняется, что никаких официальных требований от властей Мексики не поступало.

