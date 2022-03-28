Авиакомпания SriLankan Airlines прекратила полеты в Россию
С 28 марта государственная национальная авиакомпания Шри-Ланки - SriLankan Airlines – приостановила полеты в Москву. Об этом рассказали в организации.
В компании добавили, что это произошло из-за независящих от нее «эксплуатационных ограничений» в области финансов и страхования, введенных против России.
Представители авиакомпании уточнили, что сожалеют о неудобствах, причиненных пассажирам, и надеются возобновить полеты после стабилизации ситуации.
До приостановки рейсов авиаперевозчик выполнял по два рейса в неделю между Коломбо и Москвой.
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