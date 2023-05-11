Авиакомпания Red Wings первой запросила разрешение на полеты в Грузию
Российский авиаперевозчик Red Wings первым запросил разрешение на полеты в Грузию из трех российских городов. Соответствующие материалы к заседанию межведомственной комиссии опубликованы на портале Росавиации.
Отмечается, что перевозчик просит разрешить рейсы в Тбилиси из Москвы (21 раз в неделю), Самары и Казани (по семь раз в неделю).
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что считает неприемлемой отмену визового режима для грузинских граждан со стороны России, пока продолжается конфликт на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 344 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 985 / сут.
- Авиакомпания Red Wings первой запросила разрешение на полеты в Грузию
- Кандидат в президенты Турции Индже снял свою кандидатуру
- Смольянинова и Арестовича включили в перечень террористов и экстремистов
- Военно-морскому флоту РФ передали новейший ракетный корвет «Меркурий»
- Студия Disney лишилась 4 млн подписчиков стримингового сервиса
- СК объявит в розыск судей Международного уголовного суда
- В Литве предложили сажать в тюрьму за поддержку СВО на Украине
- Ученые назвали нелюбимый аромат мыла у комаров
- Песков раскритиковал решение о недопуске фехтовальщиков из РФ к соревнованиям
- Москвичку задержали за съемку порно с 9-летним сыном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru