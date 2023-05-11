Авиакомпания Red Wings первой запросила разрешение на полеты в Грузию

Российский авиаперевозчик Red Wings первым запросил разрешение на полеты в Грузию из трех российских городов. Соответствующие материалы к заседанию межведомственной комиссии опубликованы на портале Росавиации.

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Отмечается, что перевозчик просит разрешить рейсы в Тбилиси из Москвы (21 раз в неделю), Самары и Казани (по семь раз в неделю).

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что считает неприемлемой отмену визового режима для грузинских граждан со стороны России, пока продолжается конфликт на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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