Авиакомпания «Победа» отменила онлайн-регистрацию пассажиров с детьми

В сообщении поясняется, что за выбор места на сайте предусмотрена отдельная плата, либо приобретение билетов по тарифу «Максимум», тогда как при регистрации в аэропорту это можно сделать бесплатно.

«Также регистрация в аэропорту позволяет избегать ошибок или недобросовестных действий при оформлении билета со скидкой 50%», - отметили в пресс-службе компании.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от льгот на билеты путём манипуляций с тарифами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

