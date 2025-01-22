Авиакомпания «Победа» отменила онлайн-регистрацию пассажиров с детьми

Авиакомпания «Победа» отменила онлайн-регистрации пассажиров с детьми в возрасте от 2 до 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Аэрофлот» и S7 согласовали принципы ценообразования на авиабилеты

В сообщении поясняется, что за выбор места на сайте предусмотрена отдельная плата, либо приобретение билетов по тарифу «Максимум», тогда как при регистрации в аэропорту это можно сделать бесплатно.

«Также регистрация в аэропорту позволяет избегать ошибок или недобросовестных действий при оформлении билета со скидкой 50%», - отметили в пресс-службе компании.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от льгот на билеты путём манипуляций с тарифами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиабилетыАэропортПассажирыСамолет

Горячие новости

Все новости

партнеры