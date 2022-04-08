Авиакомпания «ИрАэро» запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив

С 18 апреля российская авиакомпания «ИрАэро» запустит прямые рейсы из Москвы в Тель-Авив. Об этом рассказали в АТОР.

Отмечается, что перевозки будут осуществляться из московского аэропорта Домодедово по понедельникам, четвергам и субботам на самолетах SSJ100. Стоимость билетов составляет от 50 тысяч рублей.