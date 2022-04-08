Авиакомпания «ИрАэро» запустит рейсы из Москвы в Тель-Авив
С 18 апреля российская авиакомпания «ИрАэро» запустит прямые рейсы из Москвы в Тель-Авив. Об этом рассказали в АТОР.
Отмечается, что перевозки будут осуществляться из московского аэропорта Домодедово по понедельникам, четвергам и субботам на самолетах SSJ100. Стоимость билетов составляет от 50 тысяч рублей.
При этом из-за того что для перелетов будут использовать ближнемагистральный лайнер, во время полета будет предусматриваться дозаправка в Минеральных Водах. В связи с этим время в пути займет почти 7,5 часов в одну сторону.
Сейчас по маршруту Москва-Тель-Авив летает только израильская авиакомпания EIAI шесть раз в неделю. Стоимость билетов составляет от 66 тысяч рублей с вылетом в апреле-первой половине мая. Полет длится примерно четыре часа и осуществляется на более вместительных лайнерах - Boeing 737-800.
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