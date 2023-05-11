Авиакомпания «Азимут» начнет полеты в Грузию

Сообщается, что Тбилиси уже появился среди пунктов назначения на сайте «Азимута», однако продажа билетов на прямые рейсы между городами России и Грузии пока не осуществляется.

Ранее российский авиаперевозчик Red Wings первым запросил разрешение на полеты в Грузию из трех российских городов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

