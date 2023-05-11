Авиакомпания «Азимут» начнет полеты в Грузию
11 мая 202315:00
Крупная российская авиакомпания «Азимут» начнет выполнять рейсы в Грузию. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на собственный источник.
Сообщается, что Тбилиси уже появился среди пунктов назначения на сайте «Азимута», однако продажа билетов на прямые рейсы между городами России и Грузии пока не осуществляется.
Ранее российский авиаперевозчик Red Wings первым запросил разрешение на полеты в Грузию из трех российских городов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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11 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru