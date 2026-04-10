В Волгоградской области дроны повредили пять частных домов
Пять жилых домов повреждены после массированной атаки БПЛА в Волгоградской области. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
Дроны пытались атаковать объекты энергетической и гражданской инфраструктуры области.
«В Суровикинском районе повреждены пять индивидуальных жилых домовладений. В Красноармейском районе Волгограда зафиксировано падение осколков на улице Столетова и Фадеева», - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Волгоградской области.
Отмечается, что возгораний не произошло. Никто не пострадал.
Ранее в Брянской области БПЛА атаковали гражданский автомобиль, пострадала женщина, пишет 360.ru.
Горячие новости
- Аншлаг круглый год: Чем московские театры завлекают зрителей
- Над регионами России уничтожили 151 украинский беспилотник
- На Камчатке найдены пропавшие туристы, двое погибли
- В Волгоградской области дроны повредили пять частных домов
- Песков: Объявление перемирия не обсуждалось заранее с Украиной или США
- СМИ: Среди засекреченных наследниц Эпштейна — три россиянки
- Импортные товары в РФ уже подорожали до 10% из-за конфликта в Иране
- Экономисты: Госрегулирование тарифов ЖКУ является причиной кризиса в отрасли
- Доходы бюджета РФ удвоятся от НДПИ на нефть
- Россияне после замедления Telegram стали проводить в нем меньше времени