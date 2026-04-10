В Волгоградской области дроны повредили пять частных домов

Пять жилых домов повреждены после массированной атаки БПЛА в Волгоградской области. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

Дроны пытались атаковать объекты энергетической и гражданской инфраструктуры области.

«В Суровикинском районе повреждены пять индивидуальных жилых домовладений. В Красноармейском районе Волгограда зафиксировано падение осколков на улице Столетова и Фадеева», - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

Отмечается, что возгораний не произошло. Никто не пострадал.

Ранее в Брянской области БПЛА атаковали гражданский автомобиль, пострадала женщина, пишет 360.ru.

