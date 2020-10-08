Авиакомпании обяжут устанавливать видеокамеры в самолетах
Российские авиакомпании должны будут устанавливать видеокамеры в самолетах с 2023 года. Как пишет ТАСС, это следует из опубликованного постановления правительства. В документе отмечается, что требование станет обязательным для уже используемых самолетов с 2025 года. А для новых – которые только поступают в парк перевозчика – с 2023-го.
Также сообщается, что видеоинформация, записанная устройствами, должна будет храниться не менее 30 суток.
Между тем, в мае прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий экипажу самолета применять средства сдерживания в отношении авиадебоширов. В частности, заковывать нарушителей покоя в пластиковые наручники. Эти меры будут применяться в отношении тех, кто своими действиями создает непосредственную угрозу жизни или здоровью других пассажиров и не подчиняется распоряжениям командира воздушного судна.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2018 года. Документ подразумевает внесение изменений в Воздушный кодекс России. Закон позволит командиру воздушного судна давать экипажу распоряжение о применении спецсредств, если кто-то на борту создает угрозу безопасности полета.
В свою очередь, Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов ранее рассказал НСН, что экипаж воздушного судна может применить к нарушителю любые меры воздействия исходя из степени опасности ситуации, которую создает нарушитель.
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