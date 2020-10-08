Авиакомпании обяжут устанавливать видеокамеры в самолетах

Российские авиакомпании должны будут устанавливать видеокамеры в самолетах с 2023 года. Как пишет ТАСС, это следует из опубликованного постановления правительства. В документе отмечается, что требование станет обязательным для уже используемых самолетов с 2025 года. А для новых – которые только поступают в парк перевозчика – с 2023-го.

Также сообщается, что видеоинформация, записанная устройствами, должна будет храниться не менее 30 суток.