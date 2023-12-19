Авиакомпании обязали не рассаживать родителей и детей в самолетах

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил провести проверку соблюдения прав пассажиров с детьми. Речь идет о ситуациях, когда родителей в самолетах сажали отдельно от ребенка.

Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будут лететь дети. Об этом необходимо предупреждать на сайтах авиакомпаний и стойках регистрации в аэропорту.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал обеспечить авиапарк отечественными самолетами за шесть лет, передает «Радиоточка НСН».

