Авиакомпании массово отменяют рейсы из России в Казахстан
Российские авиакомпании не будут выполнять 6 января рейсы из Москвы в Казахстан, сообщает «Интерфакс».
Согласно информации онлайн-табло аэропорта «Шереметьево», «Аэрофлот» отменил рейсы в Алматы и Нур-Султан, а в «Домодедово» сообщили, что казахстанская AirAstana отменила рейс в Алматы.
Также об отмене рейсов в Алматы и Нур-Султан на 7 января заявили в «Уральских авиалиниях», а компания S7 объявила о приостановке продажи билетов на собственные и совместные с AirAstana рейсы в Казахстан до 23 января.
Ранее в МИД РФ, в связи со сложной обстановкой в Казахстане, рекомендовали находящимся в республике россиянам соблюдать осторожность и воздерживаться от посещения мест скопления людей, сообщает RT.
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