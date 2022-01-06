Авиакомпании массово отменяют рейсы из России в Казахстан

Согласно информации онлайн-табло аэропорта «Шереметьево», «Аэрофлот» отменил рейсы в Алматы и Нур-Султан, а в «Домодедово» сообщили, что казахстанская AirAstana отменила рейс в Алматы.

Также об отмене рейсов в Алматы и Нур-Султан на 7 января заявили в «Уральских авиалиниях», а компания S7 объявила о приостановке продажи билетов на собственные и совместные с AirAstana рейсы в Казахстан до 23 января.

Ранее в МИД РФ, в связи со сложной обстановкой в Казахстане, рекомендовали находящимся в республике россиянам соблюдать осторожность и воздерживаться от посещения мест скопления людей, сообщает RT.