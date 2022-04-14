Авиаэксперт: полеты в Европу не будут возобновлены даже после завершения спецоперации

Крупнейшие российские авиакомпании попали в черные списки ЕС, поэтому возобновление полетов в Европу в ближайшее время маловероятно, заявил главный редактор Avia.ru Роман Гусаров.

«Я не верю в то, что даже при условии заключении мира будет в ближайшее время восстановлено авиасообщение с Европой. Уже сегодня 20 наших авиакомпаний были внесены в черные списки Евросоюза. Никакие правила международные, конвенции сейчас не работают. Вводят и рестрикции, и ограничения по линии как бы авиационного законодательства, хотя, по большому счету, непонятна легитимность этих черных списков. Но я понимаю, это их суверенное воздушное пространство, они могут с ним сделать все, что хотят. Я больше 25 лет занимаюсь авиационной аналитикой и впервые сталкиваюсь с таким, когда дистанционно объявляют о небезопасности авиакомпаний. Раньше подобные случаи тоже встречались, но тогда в Европе устраивали «перронные» проверки внезапные. Прилетает самолет, проводят несколько проверок, придираются к каким-то недочетам и вносят компанию в черный список, но не дистанционно», - посетовал авиаэксперт.

Ранее правительство РФ заявило о рассмотрении вопроса о выделении средств на субсидии российским авиакомпаниям, потерявшим доходы из-за санкций. Об этом сообщается на сайте кабмина.

