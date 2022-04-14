Правительство РФ обсудит субсидии авиакомпаниям, пострадавшим из-за санкций

Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос о выделении средств на субсидии российским авиакомпаниям, потерявшим доходы из-за санкций. Об этом сообщается на сайте кабмина.

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К обсуждению на заседании вынесен вопрос о выделении Росавиации бюджетных ассигнований из резервного фонда кабмина «на возмещение недополученных доходов, образовавшихся вследствие расторжения договоров перевозки с пассажирами в связи с отменой международных и (или) внутренних перевозок в условиях внешнего санкционного давления».

В Кабинете министров отмечают, что проект распоряжения подготовлен в целях смягчения негативного влияния санкций, введенных некоторыми странами против Российской Федерации и российских юридических лиц, на финансово-экономическое состояние авиакомпаний и ограничения рисков, обусловленных применением санкций.

Кроме того, планируется выделить субсидии «в целях обеспечения частичной компенсации операционных расходов российских аэропортов юга и центральной части России в период введения режима временного ограничения полетов».

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