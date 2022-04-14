Правительство РФ обсудит субсидии авиакомпаниям, пострадавшим из-за санкций
Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос о выделении средств на субсидии российским авиакомпаниям, потерявшим доходы из-за санкций. Об этом сообщается на сайте кабмина.
К обсуждению на заседании вынесен вопрос о выделении Росавиации бюджетных ассигнований из резервного фонда кабмина «на возмещение недополученных доходов, образовавшихся вследствие расторжения договоров перевозки с пассажирами в связи с отменой международных и (или) внутренних перевозок в условиях внешнего санкционного давления».
В Кабинете министров отмечают, что проект распоряжения подготовлен в целях смягчения негативного влияния санкций, введенных некоторыми странами против Российской Федерации и российских юридических лиц, на финансово-экономическое состояние авиакомпаний и ограничения рисков, обусловленных применением санкций.
Кроме того, планируется выделить субсидии «в целях обеспечения частичной компенсации операционных расходов российских аэропортов юга и центральной части России в период введения режима временного ограничения полетов».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 754 / сут.
Умерли
373 тыс.+267 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+28 135 / сут.
- Экс-президент Гондураса может быть выдан США на следующей неделе
- Правительство РФ обсудит субсидии авиакомпаниям, пострадавшим из-за санкций
- Экс-лидер Соцпартии Франции предложил распустить партию после провала на выборах
- ДТП в Мехико: грузовик протаранил четыре машины и мотоцикл
- Зеленский не получал запроса на визит от президента Германии
- За Макрона проголосовали 9,78 млн французов
- Россия приостановит членство в Агентстве по ядерной энергии при ОЭСР с 11 мая
- Пентагон: поставки новой военной помощи Украине начнутся «немедленно»
- Президент Польши выступил против диалога с Россией
- ЛДПР предложила присвоить Институту стран Азии и Африки МГУ имя Жириновского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru