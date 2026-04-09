Жители Мурома обращаются в больницы с симптомами острой кишечной инфекции
Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована в Муроме во Владимирской области. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры региона.
Ведомство контролирует ситуацию, связанную с многочисленными обращениями жителей в медучреждения с симптомами инфекции.
«Управлением Роспотребнадзора проводятся соответствующие проверочные мероприятия с целью установления источников заражения... даны соответствующие рекомендации жителям», - указали в прокуратуре.
Как отметили в областном Роспотребнадзоре, специалисты установили постоянный мониторинг качества питьевой воды и исследуют материалы от заболевших.
Прокуратура и Роспотребнадзор не приводят число горожан с симптомами инфекции. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, к медикам обратились свыше 100 человек, госпитализированы более 50, в том числе 30 детей.
Ранее в Санкт-Петербурге и Ленинградской области закрыли 47 частных детских садов из-за выявления очага сальмонеллезной инфекции.
