Жители Мурома обращаются в больницы с симптомами острой кишечной инфекции

Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована в Муроме во Владимирской области. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ведомство контролирует ситуацию, связанную с многочисленными обращениями жителей в медучреждения с симптомами инфекции.

«Управлением Роспотребнадзора проводятся соответствующие проверочные мероприятия с целью установления источников заражения... даны соответствующие рекомендации жителям», - указали в прокуратуре.

Как отметили в областном Роспотребнадзоре, специалисты установили постоянный мониторинг качества питьевой воды и исследуют материалы от заболевших.

Прокуратура и Роспотребнадзор не приводят число горожан с симптомами инфекции. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, к медикам обратились свыше 100 человек, госпитализированы более 50, в том числе 30 детей.

Ранее в Санкт-Петербурге и Ленинградской области закрыли 47 частных детских садов из-за выявления очага сальмонеллезной инфекции.

