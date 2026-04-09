В Иране за время конфликта погибли более 3 тысяч человек
Более 3 тысяч человек погибли в Иране за время вооруженной агрессии США и Израиля против республики. Об этом заявил глава иранской Организации судебной медицины Аббас Масджади в интервью агентству Mizan.
По его словам, власти передали семьям более 3 000 погибших из-за ударов по всей стране.
«Около 40% тел невозможно было опознать, однако с использованием возможностей и ресурсов судебно-медицинской организации они были идентифицированы и переданы семьям погибших», - рассказал Масджади.
Ранее Иранское общество Красного Полумесяца сообщало, что при ударах по территории республики погибли 1332 мирных жителя.
