Авиабилеты из России в Грузию резко дорожали после запрета прямых рейсов

Цены на авиабилеты в Грузию из всех городов России выросли на треть после запрета прямых рейсов, сообщает Интерфакс со ссылкой на исследование сервиса «Туту.ру».

«Как показал анализ поисковых запросов из всех российских городов на авиабилеты в Грузию после 21 июня, средняя цена самого дешевого прямого перелета с вылетом с 1 по 7 июля составляет 7 079 рублей, а пересадочного - 9 462 рублей. Таким образом, средний чек в Грузию вырос на треть (на 34%). Спрос на билеты, по предварительным данным, упал более чем в два раза», - сообщили в пресс-службе сервиса.

Напомним, из-за беспорядков в Грузии 21 июня президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля совершать пассажирские перевозки в республику. Позднее стало известно, что и грузинским авиакомпаниям запретят полёты в Россию.



