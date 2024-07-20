Аварийные работы по восстановлению электроснабжения завершились в Алуште
В Алуште и в прилегающих к ней населенных пунктах завершили аварийные работы по восстановлению электроснабжения. Об этом в Telegram-канале госпредприятия «Крымэнерго» написал гендиректор компании Максим Шклярский.
По его словам, все потребители уже подключены к сети в полном объеме.
Вечером 19 июля за Ялтой в результате аварии на высоковольтных линиях без электричества остались почти 49 тысяч жителей. Шклярский рассказал, что вследствие технологического нарушения в сети 110 кВ отключилась высоковольтная подстанция. В прокуратуре начали проверку соблюдения прав граждан.
В июле в Крыму из-за аномальной жары случилось несколько аварий на электросетях, которые привели к массовым отключениям света в регионе. По сообщениям главы республики Сергея Аксенова, потребление электроэнергии на полуострове выросло почти в 1,5 раза, поэтому там случаются внештатные ситуации. В связи с этим в «Крымэнерго» объявили, что в регионе с 20 июля были введены ограничения мощности потребления электроэнергии для предприятий и юридических лиц.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru