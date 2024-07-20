Аварийные работы по восстановлению электроснабжения завершились в Алуште

В Алуште и в прилегающих к ней населенных пунктах завершили аварийные работы по восстановлению электроснабжения. Об этом в Telegram-канале госпредприятия «Крымэнерго» написал гендиректор компании Максим Шклярский.

По его словам, все потребители уже подключены к сети в полном объеме.