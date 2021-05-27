Austrian отменила рейс из Вены в Москву

Австрийский национальный перевозчик Austrian отменил грузопассажирский рейс из Вены в Москву, следует из онлайн-табло аэропорта «Домодедово».

Прилет рейса из Вены был запланирован на 13:45, но на сайте появилась информация об его отмене.

Обрезали крылья. Европа готовится закрыть авиасообщение с Белоруссией

Накануне австрийский перевозчик в числе других европейских компаний отказался от полетов через воздушное пространство над Белоруссией.

Ранее французская авиакомпания Air France отменила запланированный на среду рейс AF1154 Париж-Москва, который должен был приземлиться в Шереметьево в 15:00.

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ФОТО: pixabay.com
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