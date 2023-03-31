Аудитория TikTok переключилась на сервис Likee
Трафик сервиса коротких видео Likee увеличился в три раза на фоне падения интереса пользователей к TikTok после запрета загрузки новых видео. Об этом заявил МегаФон, проанализировав мобильный трафик в приложениях для создания и просмотра коротких видео.
По данным оператора, TikTok начал терять аудиторию в марте 2022 года, когда российским пользователям запретили добавлять новые видео. В результате единственной категорией с растущим трафиком оказались пользователи старше 55 лет, и к марту 2023 года трафик в приложении стал вдвое ниже, чем годом ранее.
Ограничения в TikTok повлияли на весь сегмент коротких видео в России – за год общий мобильный трафик в таких сервисах снизился на 55%. Аудитория переключилась на другие площадки, в том числе YouTube Shorts, Yappy, VK Клипы.
Успешнее всего в этом плане стал сервис Likee, трафик которого существенно не рос на протяжении нескольких лет, отмечает мобильный оператор. С весны прошлого года внимание к Likee постоянно увеличивалось, в итоге за год рост составил 400%. Аналитики МегаФона также отметили рост трафика в популярных российских сервисах Yappy и VK Клипы – основной приток аудитории там фиксировался осенью и в период новогодних праздников.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 065 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 974 / сут.
- Лукашенко: женщины Белоруссии должны уметь владеть оружием
- Во Франции запретили делать паузы в футбольных матчах для игроков-мусульман
- Лукашенко: в Белоруссии появится ядерное оружие при необходимости
- Цеков: отправка «миротворцев» на Украину будет означать начало мировой войны
- «Не только пенсии»: что изменится в жизни россиян с 1 апреля
- В Ульяновске оштрафовали болельщика за банан, брошенный в бразильского полузащитника «Зенита»
- «Выиграть в схватке»: Дачникам рассказали, как бороться с борщевиком
- Песков заявил, что не знает подробностей побега Усса-младшего из-под домашнего ареста
- Песков: Москва в курсе предложения Лукашенко, СВО продолжается
- Завод Toyota в Петербурге выкупило ФГУП «НАМИ»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru