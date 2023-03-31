Аудитория TikTok переключилась на сервис Likee

Трафик сервиса коротких видео Likee увеличился в три раза на фоне падения интереса пользователей к TikTok после запрета загрузки новых видео. Об этом заявил МегаФон, проанализировав мобильный трафик в приложениях для создания и просмотра коротких видео.

По данным оператора, TikTok начал терять аудиторию в марте 2022 года, когда российским пользователям запретили добавлять новые видео. В результате единственной категорией с растущим трафиком оказались пользователи старше 55 лет, и к марту 2023 года трафик в приложении стал вдвое ниже, чем годом ранее.

Ограничения в TikTok повлияли на весь сегмент коротких видео в России – за год общий мобильный трафик в таких сервисах снизился на 55%. Аудитория переключилась на другие площадки, в том числе YouTube Shorts, Yappy, VK Клипы.

Успешнее всего в этом плане стал сервис Likee, трафик которого существенно не рос на протяжении нескольких лет, отмечает мобильный оператор. С весны прошлого года внимание к Likee постоянно увеличивалось, в итоге за год рост составил 400%. Аналитики МегаФона также отметили рост трафика в популярных российских сервисах Yappy и VK Клипы – основной приток аудитории там фиксировался осенью и в период новогодних праздников.

