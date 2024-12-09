Аудитория сервиса VK Видео превысила 72 млн человек

Активная месячная аудитория VK Видео в 2024 году выросла до 72,2 млн человек, а суточный рекорд просмотров составил 2,9 млрд. Об этом со ссылкой на данные Mediascope сообщает пресс-служба сервиса.

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В компании напомнили, что приложение платформы было запущено в сентябре 2023 года. За прошедшее с этого момента время количество его установок на устройствах Android, iOS и Android TV превысило 44 млн.

Также в сообщении говорится, что число авторов, создающих оригинальный контент, увеличилось на 52%. Самым популярным из них стал юморист и актёр Азамат Мусагалиев, чьи материалы собрали 451 млн просмотров.

Кроме того, в VK Видео отметили, что более 30% зрителей предпочитают просматривать контент на Smart TV.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что VK Видео станет вторым российским видеосервисом, который будет обязательно предустановлен на все, продаваемые на территории РФ, устройства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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