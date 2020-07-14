АТОР: Турция не станет завышать цены на путёвки, но страна пока закрыта

«Я не думаю, что будет завышение цен, потому что уже прошла информация, что Турция готова за счёт хоть каких-то гостей покрыть убытки своей туриндустрии. Но все прекрасно понимают, что если цена будет слишком высокая, то, как минимум, наши туристы туда не поедут. Все ограничения связанные с вирусом нанесли большой экономический урон и удар по финансовому благосостоянию очень многих наших граждан. Поэтому я думаю, что цены если и повысятся, то только в пределах 10%, что должно быть не очень ощутимо для наших туристов. Когда откроют Турцию – пока непонятно», - отметила Ломидзе.

Ранее она сообщила о предложении Госдумы об обязательных электронных путевках, которые могут окончательно добить турбизнес.

