АТОР: Турция не станет завышать цены на путёвки, но страна пока закрыта
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала НСН, что если цены на путёвки в Турцию и повысятся, то только в пределах 10%.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялся брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, на тему: «Туристический сезон 2020: первые итоги лета и перспективы открытия границ».
Майя Ломидзе заявила НСН, что ожидать повышения цен на путёвки Турцию не стоит, но когда откроется это направление до сих пор непонятно.
«Я не думаю, что будет завышение цен, потому что уже прошла информация, что Турция готова за счёт хоть каких-то гостей покрыть убытки своей туриндустрии. Но все прекрасно понимают, что если цена будет слишком высокая, то, как минимум, наши туристы туда не поедут. Все ограничения связанные с вирусом нанесли большой экономический урон и удар по финансовому благосостоянию очень многих наших граждан. Поэтому я думаю, что цены если и повысятся, то только в пределах 10%, что должно быть не очень ощутимо для наших туристов. Когда откроют Турцию – пока непонятно», - отметила Ломидзе.
Ранее она сообщила о предложении Госдумы об обязательных электронных путевках, которые могут окончательно добить турбизнес.
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