АТОР: Турция не станет завышать цены на путёвки, но страна пока закрыта

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала НСН, что если цены на путёвки в Турцию и повысятся, то только в пределах 10%.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялся брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, на тему: «Туристический сезон 2020: первые итоги лета и перспективы открытия границ».

Майя Ломидзе заявила НСН, что ожидать повышения цен на путёвки Турцию не стоит, но когда откроется это направление до сих пор непонятно.

Майя Ломидзе: Госдума предлагает «добить» турбизнес!

«Я не думаю, что будет завышение цен, потому что уже прошла информация, что Турция готова за счёт хоть каких-то гостей покрыть убытки своей туриндустрии. Но все прекрасно понимают, что если цена будет слишком высокая, то, как минимум, наши туристы туда не поедут. Все ограничения связанные с вирусом нанесли большой экономический урон и удар по финансовому благосостоянию очень многих наших граждан. Поэтому я думаю, что цены если и повысятся, то только в пределах 10%, что должно быть не очень ощутимо для наших туристов. Когда откроют Турцию – пока непонятно», - отметила Ломидзе.

Ранее она сообщила о предложении Госдумы об обязательных электронных путевках, которые могут окончательно добить турбизнес.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:ТуризмМайя ЛомидзеАторТурция
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