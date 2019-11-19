АТОР: Средняя цена тура по России гораздо ниже, чем на отдых в экзотических странах

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Новогодние каникулы 2020. Что выбирают россияне?»

Дед Мороз или Санта-Клаус, почти 70% россиян, опрошенных одним из сервисов путешествий, заявили, что проведут новогодние каникулы вне дома. Но ещё есть время выбрать место отдыха и у оставшихся граждан РФ.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что Россия в нынешнем году ворвалась в тройку лидеров по предпочтениям туристов.

«Если берём в совокупности выездной и внутренний рынок, то Россия на данный момент уже конкурирует за второе место в новогодних турах. Если в прошлом году бронировали вообще уже накануне каникул, то в этом году уже в конце октября наиболее "вкусные места" (Краснодарский край, Кавминводы, Крым) были выбраны», - заметила Ломидзе.

Она уточнила, что цена на российском направлении разная – от 2 тысяч до 360 тысяч рублей на человека за четыре дня, в зависимости от уровня размещения.

«Средняя цена, наиболее запрашиваемая, составляет 18 – 25 тысяч рублей за пять дней, без дороги, с размещением в трёх звёздах, с завтраком. Направления не конкретизирую, поскольку это средняя "цена по больнице"», - уточнила исполнительный директор АТОР.

Ранее Ломидзе в ходе брифинга в НСН заявила, что большинство российских туристов зимой едет в теплые страны.







