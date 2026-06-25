АТОР: Сведений о пострадавших в Венесуэле туристах из России нет
Данных о пострадавших от землетрясения в Венесуэле российских туристах нет. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«На данный момент информации о пострадавших организованных туристах из России нет», - указали в организации.
Ранее в Венесуэле зафиксировали мощное землетрясение, произошло две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. В стране введено чрезвычайное положение. По данным властей, в результате сейсмособытия погибли по меньшей мере 32 человека, более 700 пострадали. Согласно прогнозам геологической службы США, число погибших может достичь 100 тысяч, пишет 360.ru.
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