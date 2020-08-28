АТОР подсчитал сумму ущерба от ухода с рынка туркомпании «Санвэй»

Сумма ущерба от ухода с рынка туристической компании «Санвэй» может составить 100-200 миллионов рублей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Компания «Санвэй» (центр бронирования, работавший под брендами «Клео Тур», «Тур-Бокс», группа компаний Vista) ранее сообщила о закрытии в связи с пандемией, сообщает Ura.ru.

В АТОР отметили, что компания работала на рынке в качестве центра бронирования, выступая посредником между туроператорами и агентами. Функцией «Клео Тур» была передача денежных средств от турагентов к туроператорам.

Туркомпания «Санвэй» объявила о закрытии из-за пандемии

От деятельности «Клео Тур» пострадают в основном турагенты и туристы Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Челябинска, где компания присутствовала.

В «Санвэй» сообщили, что будут аннулированы все туры с датами начала тура начиная с 29 августа и далее.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:БанкротствоТуризм
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры