АТОР подсчитал сумму ущерба от ухода с рынка туркомпании «Санвэй»

Сумма ущерба от ухода с рынка туристической компании «Санвэй» может составить 100-200 миллионов рублей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Компания «Санвэй» (центр бронирования, работавший под брендами «Клео Тур», «Тур-Бокс», группа компаний Vista) ранее сообщила о закрытии в связи с пандемией, сообщает Ura.ru.

В АТОР отметили, что компания работала на рынке в качестве центра бронирования, выступая посредником между туроператорами и агентами. Функцией «Клео Тур» была передача денежных средств от турагентов к туроператорам.