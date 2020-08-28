АТОР подсчитал сумму ущерба от ухода с рынка туркомпании «Санвэй»
Сумма ущерба от ухода с рынка туристической компании «Санвэй» может составить 100-200 миллионов рублей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Компания «Санвэй» (центр бронирования, работавший под брендами «Клео Тур», «Тур-Бокс», группа компаний Vista) ранее сообщила о закрытии в связи с пандемией, сообщает Ura.ru.
В АТОР отметили, что компания работала на рынке в качестве центра бронирования, выступая посредником между туроператорами и агентами. Функцией «Клео Тур» была передача денежных средств от турагентов к туроператорам.
От деятельности «Клео Тур» пострадают в основном турагенты и туристы Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Челябинска, где компания присутствовала.
В «Санвэй» сообщили, что будут аннулированы все туры с датами начала тура начиная с 29 августа и далее.
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