АТОЛ: Цены на цветы за год выросли на 11%
Цветы в России за последний год подорожали на 11%, пишут «Известия».
Так, средняя цена букета достигла 2567 рублей. Цена одной розы выросла на 11% по сравнению с покаателями прошлого года (182 рубля за штуку). Стоимость цветка каллы выросла на 8% и достигла 360 рублей. Пионы выросли в цене на 8% (377 рублей).
Хризантемы дорожали до 253 рублей (+7%), цена гвоздик выросла на 4%, до 65 рублей. Также на 5% подорожали ирисы.
Ранее стало известно, что с 12 по 18 ноября 2024 года плодоовощная продукция в России подорожала в среднем на 4,1%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru