АТОЛ: Цены на цветы за год выросли на 11%

Цветы в России за последний год подорожали на 11%, пишут «Известия».

«Оливье» к Новому году подорожает до 25%

Так, средняя цена букета достигла 2567 рублей. Цена одной розы выросла на 11% по сравнению с покаателями прошлого года (182 рубля за штуку). Стоимость цветка каллы выросла на 8% и достигла 360 рублей. Пионы выросли в цене на 8% (377 рублей).

Хризантемы дорожали до 253 рублей (+7%), цена гвоздик выросла на 4%, до 65 рублей. Также на 5% подорожали ирисы.

Ранее стало известно, что с 12 по 18 ноября 2024 года плодоовощная продукция в России подорожала в среднем на 4,1%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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