Чемпион Кокляев опроверг, что громкая музыка в спортзале мешает тренировкам

Ранее аудиологи заявили, что громкая музыка в спортивных залах может негативно влиять на слух. Пользователи Сети начали активно обсуждать влияние музыки на результат занятий спортом. Встречались комментарии, что при занятии спортом в наушниках уменьшается эффективность тренировок. Кокляев заверил, что музыка никак не вредит спортсмену, если он продолжает слышать наставления своего тренера.

«Я всю жизнь прозанимался в разных залах, слышу вроде бы нормально. Где-то была музыка, где-то не было. Музыка в спортзале может быть вредной только тогда, когда ты не слышишь своего тренера, который дает тебе установку. Вот это уже лишнее. Когда музыка где-то фоном играет, пускай даже громко, если нормально слышно собеседника и можно спокойно разговаривать, то ничего страшного в этом нет. От тренировок музыка не отвлекает. Лично для меня не имеет никакого значения, что играет: я всегда полностью сосредоточен на тренировке. Пусть хоть классическая музыка играет, хоть современная – без разницы вообще. Моя задача – не музыку слушать, а выполнить тренировочный план. Это чисто мое профессиональное решение», - сказал собеседник НСН.

Ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева рассказала «Радиоточке НСН», что в России коммерческим фитнесом занимается чуть больше 4% жителей страны.

