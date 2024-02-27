Чемпион Кокляев опроверг, что громкая музыка в спортзале мешает тренировкам
Музыка в зале не имеет никакого значения, нужно всегда полностью сосредотачиваться на тренировке, заявил НСН звезда силового экстрима Михаил Кокляев.
Если человек пришел в зал выполнить свой тренировочный план, его не отвлечет никакая музыка, со знанием дела заявил НСН восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу Михаил Кокляев.
Ранее аудиологи заявили, что громкая музыка в спортивных залах может негативно влиять на слух. Пользователи Сети начали активно обсуждать влияние музыки на результат занятий спортом. Встречались комментарии, что при занятии спортом в наушниках уменьшается эффективность тренировок. Кокляев заверил, что музыка никак не вредит спортсмену, если он продолжает слышать наставления своего тренера.
«Я всю жизнь прозанимался в разных залах, слышу вроде бы нормально. Где-то была музыка, где-то не было. Музыка в спортзале может быть вредной только тогда, когда ты не слышишь своего тренера, который дает тебе установку. Вот это уже лишнее. Когда музыка где-то фоном играет, пускай даже громко, если нормально слышно собеседника и можно спокойно разговаривать, то ничего страшного в этом нет. От тренировок музыка не отвлекает. Лично для меня не имеет никакого значения, что играет: я всегда полностью сосредоточен на тренировке. Пусть хоть классическая музыка играет, хоть современная – без разницы вообще. Моя задача – не музыку слушать, а выполнить тренировочный план. Это чисто мое профессиональное решение», - сказал собеседник НСН.
Ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и руководитель World Gym в России Ольга Киселева рассказала «Радиоточке НСН», что в России коммерческим фитнесом занимается чуть больше 4% жителей страны.
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