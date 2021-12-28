Астрономы предупредили о «парад планет» и звездопаде Квадрантиды
До 7 января 2022 года на Земле можно будет наблюдать «парад планет» в вечернее время, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Московский планетарий.
В предновогодние и новогодние вечера можно увидеть сразу все планеты, кроме Марса (он наблюдается на утреннем небе). Новогодний парад можно будет наблюдать с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года. По словам астрономов, новогодний «парад планет» можно наблюдать как утром, так и вечером, с 16:00 до 18:00.
Отмечается, что после 18:00 мск скрывается за горизонтом Венера, к 19:00 - Сатурн, а после 20:30 мск — Юпитер. Нептун можно наблюдать до полуночи, а Уран — всю ночь, правда, только в телескопы.
Также 3 января после полуночи достигнет пика активности звездопад Квадрантиды, который представляет собой метеорный поток в созвездии Волопаса.
Напомним, 21 декабря жители Подмосковья и столицы могли увидеть очень редкое астрономическое явление — соединение в небе Юпитера и Сатурна. В следующий раз оно произойдет лишь 5 ноября 2040 года.
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