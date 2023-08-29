Астроном рассказал, в каких городах России можно будет увидеть «голубую Луну»

Астроном, руководитель клуба астрономических путешествий Ярослав Турилов заявил, что в ночь на 31 августа произойдёт второе полнолуние за месяц, сообщает NEWS.ru.

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По его словам, наблюдать «голубую Луну» смогут жители городов в центральных регионах России, например «в Волгограде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Москве».

«Особенно хорошо увидеть Луну можно будет в три-четыре часа ночи», - отметил астроном, добавив, что редкое явление будет видно невооруженным взглядом, однако при желании можно использовать бинокль.

Турилов также напомнил, что 31 августа произойдёт ещё одно астрономическое явление - суперлуние, когда Луна подойдёт к Земле максимально близко, а именно на 362 тысячи километров.

Ранее главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков заявил, что землетрясения не связаны с суперлунием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото РИА Новости
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