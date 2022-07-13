«Во всей красе!»: Астролог призвала скромных россиян заявить о себе в Суперлуние
Сегодняшнее Суперлуние позволит людям преодолеть врожденную робость и показать себя миру, отметила в эфире НСН Василиса Володина.
В дни Суперлуния скромным людям рекомендуется показать себя во всей красе, сходить на собеседование и прорекламировать свои товары, а людям, которые и так притягивают к себе внимание, наоборот, следует себя контролировать, заявила астролог и телеведущая Василиса Володина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне в Московском планетарии напомнили, что 13 июля россияне смогут увидеть Суперлуние — редкое явление, при котором спутник приближается к Земле на минимальное расстояние. Василиса Володина отметила, что обычно суперлуние сопровождается подогреванием дополнительных эмоций у людей, однако предстоящее будет не таким.
«В дни, близкие к полнолунию, очень хорошо демонстрировать себя. Если вы человек скромный, которому сложно дается рассказ о себе, то это хорошее время для того, чтобы показать, чего ты стоишь, сходить на собеседование. Если вы человек, который от рождения склонен притягивать к себе и так слишком много внимания, то, наоборот, следует себя контролировать. Вот эти перегретые эмоции и возможность себя демонстрировать во время Суперлуния хороши для людей скромных. Это позволит людям преодолеть врожденную мягкость, робость и показать себя миру. Также это хорошее время для рекламы своих товаров, чтобы показать себя во всей красе», - сказала Володина.
По ее словам, обычно Суперлуние подогревает дополнительные эмоции у людей, но сегодня оно будет не таким «перегретым». Володина отметила, что люди будут выплескивать эмоции не на собеседников, а в практическую деятельность.
«В те периоды времени, когда случается Суперлуние, Луна расположена таким образом относительно своей орбиты, что она ближе к Земле. Обычно Суперлуние подогревает дополнительные эмоции, но сейчас есть сдерживающие механизмы в силу того, как расположены планеты. Это Суперлуние происходит с Луной в знаке Козерога. Внутри мы все будем ощущать больше напряжения, какое-то нарастающее давление, но будем ярче выплескивать его в какую-то практическую деятельность, а не на собеседников», - указала она.
Также астролог рассказала, что Суперлуние не является редким явлением. Она добавила, что при нем визуально Луна будет казаться немного больше ее обычного размера.
«Это, действительно, астрономически не частое явление, но его нельзя назвать таким уж редким. Суперлуние – это особое полнолуние, во время которого Луна особенно близко расположена к Земле и поэтому она выглядит чуточку крупнее, чем обычно. Но мы видим, что это не только полная Луна, но она еще и ощутимо больше», - резюмировала Володина.
Так, Суперлунием называется момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. Также 13 июля на небосводе можно будет увидеть Сатурн и Юпитер.
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