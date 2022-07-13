«Во всей красе!»: Астролог призвала скромных россиян заявить о себе в Суперлуние

Накануне в Московском планетарии напомнили, что 13 июля россияне смогут увидеть Суперлуние — редкое явление, при котором спутник приближается к Земле на минимальное расстояние. Василиса Володина отметила, что обычно суперлуние сопровождается подогреванием дополнительных эмоций у людей, однако предстоящее будет не таким.

«В дни, близкие к полнолунию, очень хорошо демонстрировать себя. Если вы человек скромный, которому сложно дается рассказ о себе, то это хорошее время для того, чтобы показать, чего ты стоишь, сходить на собеседование. Если вы человек, который от рождения склонен притягивать к себе и так слишком много внимания, то, наоборот, следует себя контролировать. Вот эти перегретые эмоции и возможность себя демонстрировать во время Суперлуния хороши для людей скромных. Это позволит людям преодолеть врожденную мягкость, робость и показать себя миру. Также это хорошее время для рекламы своих товаров, чтобы показать себя во всей красе», - сказала Володина.

По ее словам, обычно Суперлуние подогревает дополнительные эмоции у людей, но сегодня оно будет не таким «перегретым». Володина отметила, что люди будут выплескивать эмоции не на собеседников, а в практическую деятельность.