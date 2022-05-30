Астроном предупредил о метеорном шторме 31 мая
Интенсивный метеоритный шторм с пролетом нескольких тысяч метеоров в час ожидает жителей Земли во вторник. Об этом сообщил астроном Александр Якушечкин.
«Утром 31 мая землян ожидает чудесное зрелище — настоящий метеорный дождь, число метеоров может доходить до 10 тысяч в час. Длительность повышенной метеорной активности составит около двух часов, его максимум, по данным расчетов, придется на 6:30 (мск), когда на наших долготах уже будет рассвет», — цитирует крымского эксперта РИА Новости.
Согласно расчетам, метеорный дождь начнется около 8 утра мск. Явление лучше всего будет видно в западном полушарии, отмечает телеканал «360». Метеоры в основном будут слабыми и неяркими, желательно наблюдать «дождь» за городом, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 188 / сут.
Умерли
379 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 411 / сут.
- Пресс-центр НСН признан лучшей новостной службой по версии WOW AWARDS
- В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв
- Производство процессоров «Эльбрус» могут перенести из Тайваня в Зеленоград
- Астроном предупредил о метеорном шторме 31 мая
- СМИ назвали кандидатов на думский мандат Рашкина
- В НАТО заявили о своем праве на прочные позиции на восточном фланге
- Милонов предложил создать в России памятник в честь специальной военной операции
- СМИ: В Россию могут прийти китайские производители банковских карт
- Вице-президент «Лукойла» призвал снизить нефтедобычу в России на треть
- В Иране назвали причину провала антироссийских санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru