Астроном предупредил о метеорном шторме 31 мая

Интенсивный метеоритный шторм с пролетом нескольких тысяч метеоров в час ожидает жителей Земли во вторник. Об этом сообщил астроном Александр Якушечкин.

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«Утром 31 мая землян ожидает чудесное зрелище — настоящий метеорный дождь, число метеоров может доходить до 10 тысяч в час. Длительность повышенной метеорной активности составит около двух часов, его максимум, по данным расчетов, придется на 6:30 (мск), когда на наших долготах уже будет рассвет», — цитирует крымского эксперта РИА Новости.

Согласно расчетам, метеорный дождь начнется около 8 утра мск. Явление лучше всего будет видно в западном полушарии, отмечает телеканал «360». Метеоры в основном будут слабыми и неяркими, желательно наблюдать «дождь» за городом, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Астрономия
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