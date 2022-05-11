В московском планетарии откроется экспозиция «Лунариум»
После реконструкции в Москве открывается пространство «Лунариум» в московском Планетарии. Мероприятие состоится 14 мая.
Экспозиция «Лунариума» состоит из двух уровней внутри Планетария. Первый из них посвящен гео- и гелиоцентрической системе мира, а также внутреннему строению Земли и эволюции. Второй уровень выставки представляет собой инсталляции, посвященные космосу и небесным телам.
Здесь можно будет прокатиться на космическом велосипеде, а также узнать свой вес в измерении других планет. Пространство рассчитано как на взрослых, так и на детей. В день открытия для гостей будут устроены дополнительные интерактивные и творческие активности.
На церемонии открытия будут присутствовать генеральный директор АО «Планетарий» Виталий Тимофеев, научный директор АО «Планетарий» Фаина Рублева, исполнительный директор проекта Роман Байдацкий и другие гости.
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