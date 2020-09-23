Астахов: Химическая кастрация педофилов лучше смертной казни
Химическая кастрация педофилов была бы оправданна, а вот предлагать вернуть смертную казнь - только сотрясать воздух, заявил в эфире НСН бывший омбудсмен по правам ребёнка в РФ Павел Астахов.
Члены «Справедливой России» в настоящее время работают над законопроектом, который ужесточает наказание за преступления против детей. Они предлагают кастрировать за педофилию и казнить за убийство ребёнка, рассказал лидер партии Сергей Миронов.
Бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Павел Астахов в эфире НСН выразил сомнение, что предложенные меры будут приняты на законодательном уровне. Он напомнил, что введение смертной казни противоречит международным правозащитным нормам.
«Инициатива объяснима. Люди не понимают, что можно сделать, чтобы остановить вал насилия, который, к сожалению, растет по отношению к детям. Их предложения, к сожалению, не будут приняты. Потому что закон о медицинских мерах воздействия на лиц, совершивших преступление против детей на половой почве, он уже был принят. Он не работает, потому что никто не прописал технологию, ничего не было сделано. Смертную казнь можно вернуть, только отменив мораторий, это политики прекрасно знают. Так что нечего сотрясать воздух и будоражить людей. Здесь тогда надо не законы принимать, а добиваться выхода России из всех европейских правозащитных объединений, прежде всего, Совета по правам человека», - уточнил он.
Собеседник НСН добавил, что число преступлений на половой почве против детей снизилось в тех странах, где начал функционировать закон о медицинском воздействии на преступников.
«Если бы закон о мерах медицинского воздействия заставили работать, то была бы другая ситуация. В свое время посол Чехословакии сказал мне, что принятие у них подобного закона снизило количество преступлений за год в два раза. И в тех странах, где принимали такие законы, в Швеции, Украине, там везде снижение преступлений. Конечно, надо ставить вопрос о пожизненном административном надзоре, об учете этих лиц, заставить их каждую неделю приходить отмечаться и докладывать, как они себя ведут, а не чтобы государство за ними бегало. При этом ввести запреты на контакты с детьми, на вход в детские учреждения. Это известные методы, но государство, к сожалению, не обеспечивает даже надзор за теми, кто по два-три раза отсидел, выходит и снова совершает преступление. Пока наши дети беззащитны перед этим злом», - отметил он.
Ранее психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН высказал мнение, что люди, осужденные за педофилию, не должны выходить из тюрьмы. По его словам, педофил, однажды совративший ребенка, неизлечим. Он предложил законодателям обратить внимание на американскую систему наказания таких преступников, где за педофилию людям могут дать сразу несколько пожизненных сроков.
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