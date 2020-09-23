Астахов: Химическая кастрация педофилов лучше смертной казни

Члены «Справедливой России» в настоящее время работают над законопроектом, который ужесточает наказание за преступления против детей. Они предлагают кастрировать за педофилию и казнить за убийство ребёнка, рассказал лидер партии Сергей Миронов.

Бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Павел Астахов в эфире НСН выразил сомнение, что предложенные меры будут приняты на законодательном уровне. Он напомнил, что введение смертной казни противоречит международным правозащитным нормам.

«Инициатива объяснима. Люди не понимают, что можно сделать, чтобы остановить вал насилия, который, к сожалению, растет по отношению к детям. Их предложения, к сожалению, не будут приняты. Потому что закон о медицинских мерах воздействия на лиц, совершивших преступление против детей на половой почве, он уже был принят. Он не работает, потому что никто не прописал технологию, ничего не было сделано. Смертную казнь можно вернуть, только отменив мораторий, это политики прекрасно знают. Так что нечего сотрясать воздух и будоражить людей. Здесь тогда надо не законы принимать, а добиваться выхода России из всех европейских правозащитных объединений, прежде всего, Совета по правам человека», - уточнил он.