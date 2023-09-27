Ассоциация независимых аптек пожаловалась правительству на дефицит фармацевтов
Ассоциация независимых аптек обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с жалобой на масштабный дефицит фармацевтов и провизоров.
Так, Ассоциация оценила дефицит в 30%, отметив, что главной причиной такого положения дел считает сокращение бюджетных мест на фармацевтических факультетах вузов и закрытие фармколледжей, пишут «Известия».
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что во многих странах возникла нехватка медицинского персонала и работников по уходу за людьми с ограниченными возможностями. По его словам, к 2030 году нехватка таких работников может достичь 10 млн человек. Руководитель профсоюза медиков «Действие» Андрей Коновал отметил, что в. России остро не хватает медперсонала по уходу за тяжелобольными людьми. По его словам, лежачих пациентов могут долго не переворачивать, при этом денег у многих людей на частные клиники нет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru