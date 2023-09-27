Ассоциация независимых аптек пожаловалась правительству на дефицит фармацевтов

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что во многих странах возникла нехватка медицинского персонала и работников по уходу за людьми с ограниченными возможностями. По его словам, к 2030 году нехватка таких работников может достичь 10 млн человек. Руководитель профсоюза медиков «Действие» Андрей Коновал отметил, что в. России остро не хватает медперсонала по уходу за тяжелобольными людьми. По его словам, лежачих пациентов могут долго не переворачивать, при этом денег у многих людей на частные клиники нет, передает «Радиоточка НСН».

