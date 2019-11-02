Асмус великодушно простила ритуальную компанию за свое фото на надгробии

Телевизионная и киноактриса Кристина Асмус решила не предъявлять ритуальной компании претензии в суде за использование ее фотографии на надгробии, представленном в качестве экспоната на выставке услуг на ВДНХ, сообщает РБК со ссылкой на адвоката актрисы Анатолия Кучерены.

Кучерена сообщил, что представители ритуальной компании принесли Кристине Асмус «как устные, так и письменные» извинения за произошедшие.

«Задача была, чтобы они все-таки принесли извинения за доставленные нервотрепку и все прочее», — отметил Кучерена.