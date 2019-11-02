Асмус великодушно простила ритуальную компанию за свое фото на надгробии

2 ноября 201916:43

Телевизионная и киноактриса Кристина Асмус решила не предъявлять ритуальной компании претензии в суде за использование ее фотографии на надгробии, представленном в качестве экспоната на выставке услуг на ВДНХ, сообщает РБК со ссылкой на адвоката актрисы Анатолия Кучерены.

Кучерена сообщил, что представители ритуальной компании принесли Кристине Асмус «как устные, так и письменные» извинения за произошедшие.

«Задача была, чтобы они все-таки принесли извинения за доставленные нервотрепку и все прочее», — отметил Кучерена.

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В ритуальной компании решение Асмус отказаться от судебного разбирательства и компенсации назвали великодушным.

Ранее из СМИ стало известно, что среди экспонатов тематической выставки ритуальных услуг обнаружено надгробие с фотографией Кристины Асмус, который убрали после огласки.

Ранее президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш в эфире НСН дал оценку бестактной работе ритуальных компаний.

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ФОТО: https://www.instagram.com/
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