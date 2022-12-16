Артисты Москонцерта выступили в новых регионах России

Артисты Москонцерта выступили с культурно-просветительскими мероприятиями и концертами на территории ЛНР, ДНР и Запорожья с 3 по 12 декабря. В рамках основной программы «Моя земля — моя Россия» прозвучали патриотические композиции и стихи разных лет. Всего прошло не менее 16 различных мероприятий. Об этом сообщается на официальном портале московского мэра.

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По словам гендиректора Москонцерта Ильи Бачурина, прошедшие гастроли стали далеко не первыми среди сотен концертов и выездов артистов Москонцерта в рамках поддержки спецоперации, однако их формат и логистика стали абсолютно новыми. Бачурин отметил, что артисты выступили там, где сегодня они нужнее всего. По его мнению, пространство для деятельности культурных организаций на территории присоединенных республик не менее бескрайнее, чем для гуманитарных, медицинских, строительных и образовательных проектов. В заключение гендиректор Москонцерта пообещал, что артисты будут и впредь приезжать и работать на любых площадках.

Тур открыли лекции Ильи Бачурина для молодежи в ЛНР, ДНР и Мариупольском государственном университете, организованные в рамках проекта «Новые горизонты» совместно с Российским обществом «Знание».

В состав основной части поездки культбригады Москонцерта вошли выступления в Стахановской городской районной больнице и Станично-Луганской больнице, отмечавшей в этот день 40-летие со дня основания.

Предполагается организовать дальнейшую постоянную работу деятелей культуры в новых регионах. К ней привлекут не только солистов учреждения, но и местных артистов и коллективы.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ГастролиЛНРДНРКонцерт
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