Сквер в центре Донецка назвали в честь актера Сергея Пускепалиса

«Распоряжаюсь увековечить память Пускепалиса Сергея Витауто путем присвоения его имени скверу, расположенному перед зданием Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М. М. Бровуна — сквер имени Сергея Пускепалиса», — сказано в документе.

Российский актер и театральный режиссер, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Сергей Витауто Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Выпускник Саратовского театрального училища. Работал актером в Саратовском театре юного зрителя им. Киселева. В 2001 году окончил режиссерский факультет РАТИ (ГИТИСа). С августа 2019 года — худрук Ярославского театра драмы им. Волкова. Пускепалис снялся в десятках фильмов, в том числе в картинах «Простые вещи», «Метро», «Прогулка», «Как я провел этим летом», сериалах «Шифр», «Крик совы», «Сердце Пармы» и др.

Пускепалис много раз бывал в Донбассе. В прошлом году приезжал с гастролями в Донецк. Погиб 20 сентября в ДТП в Ярославской области.