Сквер в центре Донецка назвали в честь актера Сергея Пускепалиса
Сквер перед Донецким государственным академическим музыкально-драматическим театром им. М. М. Бровуна назван в честь российского актера Сергея Пускепалиса. Соответствующее распоряжение главы администрации Донецка Алексея Кулемзина опубликовано сегодня.
«Распоряжаюсь увековечить память Пускепалиса Сергея Витауто путем присвоения его имени скверу, расположенному перед зданием Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М. М. Бровуна — сквер имени Сергея Пускепалиса», — сказано в документе.
Российский актер и театральный режиссер, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Сергей Витауто Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Выпускник Саратовского театрального училища. Работал актером в Саратовском театре юного зрителя им. Киселева. В 2001 году окончил режиссерский факультет РАТИ (ГИТИСа). С августа 2019 года — худрук Ярославского театра драмы им. Волкова. Пускепалис снялся в десятках фильмов, в том числе в картинах «Простые вещи», «Метро», «Прогулка», «Как я провел этим летом», сериалах «Шифр», «Крик совы», «Сердце Пармы» и др.
Пускепалис много раз бывал в Донбассе. В прошлом году приезжал с гастролями в Донецк. Погиб 20 сентября в ДТП в Ярославской области.
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