Артиллерийский снаряд обнаружен в Москве во время реконструкции набережной

Артиллерийский снаряд был обнаружен в Москве во время работ по реконструкции Крутицкой набережной. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

В Капотне ликвидировали дрон ВСУ неразорвавшимся снарядом

По информации «Базы», снаряд, предварительно 145-го калибра, был обнаружен днем 16 марта. Экскаватор копал землю, и в какой-то момент из ковша выпал боеприпас.

Всех рабочих удалили с участка. Сейчас на место едут оперативные службы.

В конце февраля в Ростовской области обезвредили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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