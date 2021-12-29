Артемий Лебедев заплатит 117 тысяч рублей за оскорбление женщины

Дизайнер Артемий Лебедев проиграл дело о компенсации морального вреда в Пушкинском районном суде Санкт-Петербурга. Теперь ему предстоит выплатить пострадавшей стороне около 117 тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

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В декабре 2020 года Лебедев разместил в своём канале в YouTube видеоролик с оскорблениями в адрес истицы. В нём, в частности, говорилось, что некая Ольга Баранец сама себя назначила на высосанную из пальца должность «общественный защитник по делам семьи». При этом он представил фотографию женщины без её разрешения.

Истица привела в качестве доказательств заключение эксперта о том, что этот ролик содержит негативную информацию и носит оскорбительный характер.

Как отмечается, сам ответчик в суд не явился.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что высказывания дизайнера Артемия Лебедева в адрес Следственного комитета «тянут» на штраф и исправительные работы, и могут быть «хайпом» перед возможным бегством из страны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИскСанкт-ПетербургСудОскорбление
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